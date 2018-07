Rosberg marca el mejor crono de los Libres 1 de Australia con Sainz cuarto

Por fin está aquí el Mundial de F1 2015. Por fin, tras meses de espera, de nuevo los monoplazas rugen con oficial fuerza en la que es la pista de la primera carrera de la temporada. Sí, no está Fernando Alonso, pero el resto se ha puesto sus monos, se ha subido al coche en los Libres 1 del GP de Australia y otra vez el plata manda. De nuevo Hamilton y Rosberg, con el alemán comandando la tabla con un crono de 1:29.557.



Los Mercedes arriba, otra vez. Qué poco parece haber cambiado la situación en las dos primeras posiciones con respecto al pasado curso, y Nico y Lewis están otra vez tan a la par que Toto Wolff, desde el box, sonríe sabedor que cuentan con el mejor coche, con el mejor motor... y con dos pilotos cuya relación tendrán que gestionar bien. Y es que entre uno y otro sólo ha habido 29 milésimas.



Casi nada, un suspiro. Un pestañeo. Un metrito en una frenada. Parece que sí, que la vida sigue igual al menos en cuanto al oro y la plata de la parrilla de pilotos, y en cuanto a cuál de todos los monoplazas llega en mejor posición para hacerse con la victoria en Melbourne. El resto, a años luz. Bottas ha sido el primero de la 'clase media'... a más de un segundo de Nico Rosberg.



Enorme Carlos Sainz

Williams, por medio del finlandés y de Massa, está ahí. Y ojo con el Lotus porque este año corre bastante gracias al motor Mercedes. También parece que el Toro Rosso va estupendamente, pues Carlos Sainz y Max Verstappen han firmado el cuarto y el sexto puesto. Ojo con esta batalla, pues los dos novatos tienen una competencia brutal el uno con el otro, que de momento, en estos Libres 1, ha caído para el madrileño.



Menudo debut oficial ha tenido el joven español, dando vueltas, con mucha seguridad y con una madurez enorme para un Carlos que hasta hace nada ni sabía si iba a estar o no sentado en un coche de F1. Sí, está en uno, y no está para pasar el rato tal y como ha mostrado en estos primeros 90 minutos en Australia. Queda seguir así y mostrar más su talento tanto el sábado como el domingo.



Quién sabe si va a estar el madrileño en el nutrido segundo grupo de coches y de pilotos que están tras Mercedes. Los que parece que está vez sí estarán son los dos Ferrari. La pretemporada fue bien, los Libres 1 han ido bien, y en Australia, tal y como ha reconocido Marc Gené, van con mejores sensaciones que en toda el curso 2014. Vettel quinto y Raikkonen octavo.



McLaren-Honda, el equipo más lento

En cuanto a McLaren-Honda, también se podría meter en ese grupo pero ya más adelante. En Melbourne parece que van más a dar unos cuantos kilómetros que a competir. Button y Magnussen apenas han rodado, y sus tiempos han sido los últimos a unos cuatro segundos de Rosberg. Sólo Grosjean, que ha tenido muchos problemas, los Manor y los Sauber, envueltos en problemas legales con Van der Garde, han salido a pista menos que ellos.



Pero bueno, el proyecto británico-japonés es a medio y largo plazo y no a corto. Eso es lo bueno, lo malo es que Australia ya ha llegado y a saber qué pasará en la clasificación y en la carrera. La clave, para ellos y para Alonso cuando regrese, es no dañar la unidad de potencia. Esa que ha hecho de Hamilton y de Rosberg, con su todopoderoso motor Mercedes, favoritos a todo en Melbourne.