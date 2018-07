Alonso, sancionado por un toque con Hulkenberg en la primera vuelta de Mónaco

Nico Hulkenberg y Fernando Alonso tuvieron un toque nada más arrancar la carrera del GP de Mónaco.



El alemán de Force India estaba adelantando al español de McLaren, le tocó y acabó estrellándose contra las protecciones.



"Me he tocado con Hulk, fue en el interior. Creo que todo está OK", dijo el español por radio.



Sin embargo, los comisarios decidieron que la acción debía ser investigada y castigaron a Alonso con cinco segundos de 'stop and go' por causar el choque.

Race Stewards confirm they are investigating the incident between Alonso and Hulkenberg on the opening lap #MonacoGP pic.twitter.com/JCQOFrS0Za — Formula 1 (@F1) Mayo 24, 2015