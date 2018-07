Alonso: "Quiero tener un coche para ser campeón del mundo el año que viene"

Fernando Alonso ha abandonado en el GP de Mónaco por un problema en la caja de cambios: "Una pena porque estábamos los dos coches en los puntos. Hicimos una buena salida, nos aprovechamos de alguna posición que estaba libre. Pensábamos ir más largos con las duras, pero iban demasiado lentas y cambiamos a superblandas rápido. En la segunda parte de carrera íbamos a ir más rápidos. Era positivo estar en los puntos".



Sobre su sanción de 'stop and go' por un toque con Hulkenberg en la primera curva: "O desaparezco y me hago invisible... no sé exactamente qué esperaban que hiciese. Casi me esperaba una sanción para Hulkenberg. No podíamos pasar los dos por la curva. Al final mi coche estaba bien y la sanción no me cambió nada".



El español no desespera a pesar de los tres abandonos de este año: "Bien, no me juego el Mundial, ni nada. Quiero tener un coche para ser campeón del mundo el año que viene; este año tenemos que descubrir muchas cosas. La progresión es extraordinaria, pero la fialibidad es algo que tenemos que poner en el saco. Las últimas tres o cuatro sesiones no pude completarlas; mejor este año que el año que viene, que ojalá luchemos por ser campeones del mundo".

Austria y Hungría, objetivos

Alonso anuncia que Austria será una carrera clave: "Hay que mejorar mucho. Tenemos muchas cosas por hacer, mejorar motor, aerodinámica, prestaciones, fiablidiad... Tenemos un plan bastante agresivo. Austria será clave para anosotros. Hungría, otro paso importante".