Alonso: "En Mónaco la carrera acaba el sábado por la tarde"

Mónaco es una de esas carreras diferentes. Una en las que todo puede pasar o en las que directamente puede no pasar nada. Una pista de piloto más que de coche y que de motor, una en la que Fernando Alonso buscará los primeros puntos de la temporada para él y para un McLaren-Honda que puede ser la sorpresa en el Principado.



Pero para ello tendrá que clasificar bien: "Hay que estar bien sobre todo el sábado. Buscar los límites más que en otros circuitos. No digo que la carrera sea una procesión, pero sí un tren de coches donde las posiciones suelen estar definidas. La estrategia puede hacer que cambie un poco. La prueba acaba el sábado por la tarde y el domingo no hay que chocarse".



Fernando admite que el tema de la pole y la victoria está imposible esta temporada: "Tengo cien por cien de efectividad aquí. Logré la pole, vuelta rápida y victoria en 2006 y 2007. Este año no podrá ser y hay que adaptarse a cada carrera, aunque estoy en el mejor sitio posible para volver a repetir. McLaren es el equipo que más ha ganado en la historia de Mónaco".



El bicampeón espera también que la climatología, en especial la aparición de agua, no trastoque los planes de McLaren-Honda: "Si llueve podría esconder el potencial del coche y el que realmente podríamos tener. Espero que no llueva, pero si llueve espero que nos vaya bien".