Alonso: "Si mejoramos así, en tres o cuatro carreras estamos en la pole"

FERNANDO SALE 18º EN MALASIA

"Estas primeras carreras tomarlas como test, el mayor déficit es la potencia", dice Alonso tras quedar el 18º en la clasificación de Sepang. A pesar de no pasar de la Q1, es optimista y alaba la capacidad de mejora del coche. Sobre el resultado de Vettel con el Ferrari: "Yo quiero la pole. No me vale ser segundo".