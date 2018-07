Accidente de Merhi en Mónaco: "Cometer estos errores no nos ayuda ni a mí ni al equipo"

PROVOCÓ BANDERA ROJA EN LOS LIBRES 2

Roberto Merhi no pudo terminar con éxito los Libres 2 de Mónaco con su Manor. El de Castellón chocó con las protecciones de Montecarlo, pero da gracias a que tras eso apareció la lluvia: "El resto no podrá salir a probar y nosotros en agua no íbamos a hacer nada".