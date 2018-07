Vettel: "No merecía la pena luchar con Hamilton"

A punto estuvo Sebastian Vettel de conseguir la victoria en Singapur. El alemán sufrió lo suyo para ir a dos paradas pero casi le da resultado, y de no ser por el superior ritmo del Mercedes de Lewis Hamilton habría logrado su primer triunfo de la temporada. No fue así, y finalmente se tiene que 'conformar' con el segundo puesto en Marina Bay.



Así resume el alemán su carrera: "Me he podido poner segundo tras una buena salida. Luego he podido hacer una buena carrera, quizá no la ideal por el coche de seguridad. No estaba seguro de que pudiéramos aguantar tantas vueltas con el mismo neumático, así que le di un poco de espacio a Hamilton para que me adelantara. No merecía la pena luchar en eso".



Sobre la decisión estratégica de dos paradas, Vettel explica que fue por Alonso: "Fernando ha adelantado su parada y no tenía sentido hacer lo mismo que él. Quizá debería haber parado un poco antes. Mis ruedas no tenían nada de vida. Luego ha sido una situación límite con Daniel y Fernando".



Vettel dice ser un admirador de Singapur: "Hace mucho calor, es un carrera que nos encanta a todos porque es un gran reto".