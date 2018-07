Hamilton logra la victoria en el GP de Singapur y Alonso termina cuarto

"Tienes la ventaja de tu ritmo". Eso fue lo que le dijeron a Hamilton por radio cuando el británico temía por su victoria ante la jauría de pilotos que tras él rodaban con gomas duras. Eso fue lo que le dijeron para calmarle, para justificar la decisión de no pararle con la salida del safety car y que quizá saldría en desventaja tras su tercer cambio de neumáticos. Y lo cierto es que desde el muro tenían razón. El Mercedes tenía la ventaja de su ritmo en Marina Bay, y eso fue suficiente para que Lewis se impusiera en la noche de Singapur.



Para que salga del exigente circuito urbano como líder del Mundial, algo que parecía impesable después del incidente con Rosberg en Bélgica. Pero desde ahí, todo ha salido a pedir de boca para Lewis. Y todo ha salido mal para Nico. Primero fue Italia, y sus dos salidas de pista en la misma curva, y en Singapur un problema con la caja de cambios le hizo tomar la salida desde el pit lane y tener que abandonar luego para ver un cero en su casillero de puntos.



Un cero que duele más tras los 25 que ha sumado Hamilton. Que tras ver el show que se marcó Lewis en la noche de Marina Bay ahora quien manda en la F1 es otro y que ahora le toca ir a remolque. Porque qué carrerón que hizo el que fue campeón del mundo con McLaren en 2008. Impecable. Perfecta. De esas que te hacen pensar en hasta dónde llega el poder de un coche que es capaz, con goma superblanda con mucha vueltas encima, sacar a su máximo perseguidor 26 segundos en menos de doce vueltas.



Y es que Vettel llegó a soñar con sumar su primer triunfo de la temporada cuando supo que a Lewis le quedaba una parada a falta de pocas vueltas, o minutos, para ver la bandera a cuadros. Pero, de nuevo, sueño frustrado para el alemán, pues aunque la estrategia les funcionó para que tanto él como Ricciardo estuvieran en el podio, no fue suficiente para que no fuera un piloto del todopoderosos Mercedes el que se subiera a lo más alto del cajón.



Alonso tuvo a tiro el podio

Un cajón al que casi llega Fernando Alonso. Porque lo tuvo a tiro. Lo tuvo ahí, a muy pocas décimas, a un poco más de anchura en un asfalto siempre exigente y complicado por las cercanía de los muros... y a que el safety car hubiera aparecido en otro momento. Porque fue el coche de seguridad el que más tuvo que ver en que el asturiano fuera cuarto y no segundo. Porque fue él quien más caro pagó el toque entre Pérez y Sutil.



Hasta ese momento todo iba perfecto para él. Una buena salida, en la que adelantó a Ricciardo, y una buena segunda parada en la que no sólo adelantó a Vettel sino que además abrió una buena brecha ante un piloto que tenía peor ritmo. Pero poco duró, pues el safety car le hizo entrar por tercera vez y a partir de ahí siempre a remolque tras dos pilotos que usaron dos paradas en vez de tres para subirse al podio.



A sufrir en Suzuka

Qué buena forma habría sido de cerrar un fin de semana en el que las características de Marina Bay ha ocultado las carencias del F14 T, aunque como bien dijo Alonso, Raikkonen pasó a 45 segundos de él. Pero en Suzuka de nuevo saldrán a flote todas las debilidades del monoplaza ideado por Ferrari para 2014. Será ahí donde empiece la recta final del Mundial, y donde sea Hamilton quien comience su defensa del liderato en las cinco carreras que quedan para el final. Comienza un nuevo campeonato.