Gené: "Bianchi es uno de los nuestros"

La F1 llega a Rusia, a un circuito nuevo, con el estado de Jules Bianchi en la mente de todos. Marc Gené, piloto probador de Ferrari, no es ni mucho menos ajeno a la preocupación por el galo tras su gravísimo accidente en Suzuka, que tiene al de Marussia ingresado en un hospital japonés y en estado crítico.



El catalán admite que habrá cambios tras este suceso: "La verdad es que Jules es uno de los nuestros. El más joven de los pilotos de Ferrari. Es del que menos te esperarías que puede tener un accidente de este tipo. Se va a aprender y habrá un cambio de normativas, no volverá a pasar. Nunca habríamos pensado que esto podría suceder. Es un deporte muy seguro".



Eso sí, niega que lo sucedido vaya a afectar a los pilotos que están en Sochi: "Esto puede afectar a alguien que ya esté pensando en retirarse. Puede ayudar a tomar esa decisión, porque ya eres mayor y eso. Pero a los pilotos que hay en Rusia ahora no les afecta. Nos sentimos invencibles, cuando nos bajamos la visera no pensamos en nada. Eso sí, en el paddock le das vueltas a la cabeza pensando que le puede pasar a cualquiera, pero subes al coche y seguro que no hay nadie que piense en eso".



Sochi, pista nueva

Sobre el asfalto en sí, Gené tiene ganas de ver el resultado: "El circuito me gusta por el trazado, creo que podrían ser más blandos aunque estamos pendientes del grip que tenga el coche. Nos irá mejor que en Suzuka, sobre todo por el resultado. Será muy interesante ver quién es el piloto que más rápido consigue ritmo en pista. Hacía mucho que no se iba a un circuito que no era totalmente nuevo. Se nota que no han tenido espacio para hacer curvas más rápidas".