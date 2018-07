Alonso acaba tercero en la agridulce victoria de Hamilton en los Libres 2 de Silverstone

Gran Bretaña puede ser testigo de la mejor clasificación de Alonso en lo que va de temporada. Y no, no es una utopía decir esto aunque luego a la hora de luchar por la pole el chiringuito se vaya abajo. Pero lo cierto es que Fernando, tras los Libres 1 y los Libres 2, sigue estando justo tras los dos Mercedes. Tras unos Mercedes que de nuevo han liderado una sesión, esta vez gracias a Hamilton y a su 1:34.508

Pero el asturiano está sacando lo mejor del F14 T, de un coche que en sus manos está comportándose como un auténtico misil en un asfalto que le va como anillo al dedo para las características del Ferrari. Curvas rápidas, de aerodinámica... todo lo que al monoplaza de la 'Scuderia' le gusta. Todo lo que no tenga que ver con potencia de motor.



Así que sí, esta vez parece que ni viento ni calor. Esta vez parece que, realmente, el coche rojo va como debería ir normalmente. Va bien, va haciendo ver a sus rivales que el 'Cavalino Rampante' sigue cabalgando... a menos con Fernando Alonso. Porque Raikkonen se ha bajado del carro y se ha quedado con el noveno mejor registro a más de un segundo del asturiano.



Mercedes domina cual Vettel en 2013

Y a una distancia considerable con los Red Bull, a los que Fernando ha superado con, de nuevo, solvencia. Tres décimas con respecto a Ricciardo y cuatro con Vettel. El rival violeta está cayendo de momento ante Alonso, y dentro de los de las bebidas energéticas ha sido nuevamente Ricciardo el que ha llevado la voz cantante.



Seb no puede con Daniel. Seb no puede mantener el nivel que tenía pasadas temporadas en las que era el mejor. En las que su nombre estaba siempre en lo más alto de todas las clasificaciones. Ahora el nombre que aparece es el de Hamilton o el de Rosberg. En los Libres 2 ha sido Lewis el más rápido, aunque no todo es positivo para él. Problemas de fiabilidad han dado con él fuera antes de la conclusión de los 90 minutos de sesión.



Williams, la incógnita

Como eso pase en clasificación será ponerle en bandeja la pole a Rosberg. Será volver a dejar la puerta abierta a que otros salgan junto a su compañero en primera línea. En Austria se colaron los Williams, con Massa y Bottas. Y en Gran Bretaña otra 'sorpresa' no es descartable, aunque el haberse perdido los Libres 1 les sigue dejando como una incógnita. De momento, Valtteri ha sido sexto, pero Massa quizá haya sufrido las consecuencias de su accidente en la primera sesión.



Termina el primer día sobre Silverstone con los Mercedes como claros dueños del asfalto. Pero las noticias en Ferrari son positivas, con un gran trabajo de Fernando Alonso que ha puesto al F14 T en sendas terceras posiciones al final de los dos Libres. La batalla de la 'Scuderia' con Red Bull y Williams para ser el primero del resto se tiñe de rojo en Gran Bretaña.