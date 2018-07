Rosberg: "Podía haber intentado un adelantamiento kamikaze a Hamilton"

Nico Rosberg ha quedado segundo tras Hamilton en el GP de España y ha perdido el liderato del Mundial de F1 en beneficio del británico. El alemán de Mercedes estuvo a punto de adelantar a su compañero de equipo en las últimas vueltas pero al final tuvo que conformarse con la medalla de plata de Montmeló.

Así explica Nico el por qué no pudo pasar a Lewis: "Es una pista muy complicada para alcanzar al primero. Me acerqué bastante en las últimas vueltas y podía haber intentado un movimiento kamikaze, pero no fue posible. Lewis hizo un gran trabajo. Hay muchos puntos positivos que extraer, estamos muy motivados para superarle".

El alemán llegó al final con opciones de victoria a pesar de que su inicio y su salida no fueron brillantes: "La verdad es que el comienzo no fue bueno. El rendimiento ha sido inconsistente, he tenido tres malas salidas seguidas y eso tiene un alto coste. Eso no es bueno y hay que trabajar en ello. El ritmo fue bien, la cuestión fue la estrategia, que funcionó correctamente".