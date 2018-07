Ricciardo: "Pensaba que la diferencia con Mercedes sería menor"

El joven piloto de Red Bull, Daniel Ricciardo, aseguró estar "contento" tras conseguir el tercer puesto en la ronda de clasificación de este sabado en el Gran Premio de España. El australiano, que saldrá tras los Hamilton y Rosberg, afirmó que "ha sido un día muy bueno": "No estoy decepcionado con mi vuelta, aunque pensé que íbamos a estar más cerca de los Mercedes".

"No veo cómo podríamos haber mejorado más, creo que hemos hecho todo lo que podíamos hacer", señaló tras reconocer la labor del equipo líder del Mundial: "Si Mercedes sigue con el ritmo de hoy, no los podremos atrapar". "Ser tercero, aunque no es una victoria, sería muy satisfactorio", recalcó.

Ricciardo saldrá por delante de su compañero, el tetracampeón Sebastian Vettel, por cuarta vez en cinco carreras. "Lo siento por él, ha tenido un fin de semana duro", finalizó el australiano.