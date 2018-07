Hamilton vuela en los Libres 1 del GP de España con Alonso cuarto

La F1 deja atrás su paso por Asia y Oceanía para llegar a Europa. Para llegar a España, al circuito catalán de Montmeló. Sobre él ya se han disputado los Libres 1 y durante los primeros 90 minutos de pruebas sobre el asfalto el más rápido ha sido Lewis Hamilton con un crono de 1:27.109 seguido de Jenson Button y de Daniel Ricciardo. Fernando Alonso ha sido cuarto.

Las mejoras han llegado al coche rojo. A pesar de que Gené ha negado una revolución tanto en el Ferrari como en el resto de coches, sí que ha admitido una buena evolución con lo visto en China, donde Fernando hizo podio. De momento el asturiano no está muy contento con el rendimiento del F14 T en un asfalto del que muchos se han quejado debido a su falta de grip.

Pero que Alonso no esté muy contento es positivo. Porque a pesar de todo eso el bicampeón ha obtenido el cuarto mejor crono de la sesión, superando a un Nico Rosberg que ha tenido diversos problemas, y además Kimi Raikkonen también ha estado arriba con un sexto puesto y no ha sido mucho el tiempo que le ha separado de Fernando.

Hamilton vuela y Vettel sigue en problemas

Eso sí, a pesar de que no es un circuito de motor, y de que sólo son los Libres 1, en Mercedes ya han dado un golpe sobre la mesa. Un mazazo más bien. Lewis Hamilton estaba medio escondido a falta de cinco minutos para el final de la sesión y cuando quedaban tres ya estaba primero con casi ocho décimas de ventaja sobre Jenson Button, la sorpresa en este comienzo europeo.

La otra 'sorpresa' ha sido Sebastian Vettel. El alemán estrenaba chasis y el chasis le ha durado cuatro vueltas. Problemas eléctricos en su RB10 han hecho que el tetracampeón se quedara parado en pista y que donde más se le viese fuese fuera del coche, ayudando a los comisarios a llevar su maltrecho monoplaza hasta la grúa y hasta el garaje de los de las bebidas energéticas. Ricciardo, eso sí, ha marcado el tercer mejor tiempo y avisa de que los violetas están fuertes.

Paso adelante de Ferrari en Catauña, en este comienzo europeo de la F1. Habrá que ver cómo sigue el coche rojo sobre la pista de Montmeló y cómo siguen los demás, sobre todo Sebastian Vettel, que sigue sin levantar cabeza en el Mundial. Y habrá que ver si poco a poco se va yendo la suciedad y el polvo sobre el asfalto, motivo que ha provocado quejas entre varios pilotos y ausencia de grip en los coches.