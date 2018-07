Alonso: "Mercedes puede ganar todas las carreras si se lo propone"

Fernando Alonso aseguró estar "muy contento" tras el sexto puesto cosechado en el Gran Premio de España, que valoró como "una carrera divertida". El piloto, que terminó adelantando a su compañero en Ferrari Raikkonen, no quiso ocultar su satisfacción. "Me hubiera gustado pelear adelante y no tan atrás, pero estoy muy contento por cómo salió", afirmó. Sobre la estrategia de realizar tres paradas, justificó que "había que intentar algo diferente": "El ordenador nos decía que a dos paradas iríamos más rápido, pero o Kimi o yo teníamos que parar y me tocó a mí por ir detrás".

Una vez más, los Mercedes arrasaron. "Si se lo proponen pueden ganar todas las carreras", aseguró Alonso, que reconoce que "va a estar difícil" privar a la escudería alemana de un Mundial que ve prácticamente sentenciado. "Tienen una ventaja importante en puntos y en prestaciones, pero vamos a intentar ponerles las cosas más difíciles", comentó.

Esta vez el asturiano no mostró ese optimismo que sí había enseñado en anteriores carreras: "Hay dos semanas hasta Mónaco y siempre se habla de que Ferrari lleva un coche nuevo, pero luego acabamos octavos y es una decepción". "No vamos a vender que vamos a llevar una revolución porque no es así, vamos a dar pasos pequeños pero constantes", finalizó.