Vettel: "Ricciardo está mostrando que hay más en el coche de lo que yo puedo sacar"

EL ALEMÁN HIZO AUTOCRÍTICA TRAS SU QUINTA POSICIÓN EN CHINA

El tetracampeón del mundo aseguró que "hay mucho trabajo por delante" pero no quiso eludir la autocrítica. "Por lo que sé no ha habido problemas con el coche, simplemente no he estado rápido", indicó. Además, el alemán valoró el trabajo de Ricciardo en las primeras carreras del Mundial: "Se entiende muy bien con el coche y saca lo máximo, está mostrando que hay más en el coche de lo que yo puedo sacar".