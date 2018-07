Rosberg: "He tenido problemas en la salida y con la telemetría, así que estoy contento"

El líder del Mundial, Nico Rosberg, finalizó en segunda posición por tercera carrera consecutiva. Por delante, su compañero Hamilton, que amenaza con quitarle el trono del campeonato. "No voy a seguir diciendo que aún soy líder, pienso en seguir primero definitivamente", señaló.

"Durante la carrera no he tenido telemetría y no ha habido comunicación con el taller, por lo que no tenía ni idea de lo que pasaba en pista", indicó Rosberg, que reconoció que "la salida ha sido muy mala". "Estoy encantado con la segunda posición porque durante el fin de semana todo ha ido mal para mí", sentenció.

El alemán reconoció que el equipo Mercedes está un paso por delante de los demás, como señalan los resultados: "El coche está increíble, el equipo ha construido un bólido genial".