Ricciardo: "Si hubiera habido dos vueltas más, hubiera hecho podio"

EL AUSTRALIANO VOLVIÓ A QUEDAR POR DELANTE DE VETTEL

Tras quedarse a las puertas del podio, Ricciardo reconoció que fue "frustrante" no haber podido arrebatar el tercer lugar a Fernando Alonso. "Si hubiera habido una o dos vueltas más habríamos hecho podio, pero no me he podido acercar lo suficiente", apuntó. El australiano, eso sí, volvió a terminar por delante de Vettel: "Es algo que me anima, pero soy consciente de que aún hay tres personas por delante".