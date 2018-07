LE FICHÓ PARA EL EQUIPO MCLAREN

"No sólo era uno de los mejores pilotos, sino una de las mejores personas", dice Dennis. La historia de la Fórmula 1 no se entiende sin McLaren y McLaren no se entiende sin Senna. Conmemoramos la figura de Ayrton a punto de cumplirse el 20 aniversario de su muerte.