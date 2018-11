Raikkonen: "El trazado de Shanghái no se adapta a mi estilo de conducción"

El finlandés Kimi Raikkonen, que ha acabado octavo en el Gran Premio de China, cree que su "estilo de conducción" ha tenido mucho que ver con su pobre resultado, ya que el circuito de Shanghái no se adaptaba bien a sus cualidades. "Creo que es una combinación de las condiciones de frío, el trazado del circuito y mi estilo de pilotaje", señaló.

El piloto de Ferrari, que llegó a meta 58 segundos más tarde que su compañero Fernando Alonso, apostó por "trabajar y encontrar soluciones" para subir el nivel y pelear por estar entre los mejores. Además, Raikkonen desmintió que tuviera poca motivación: "No sé por qué dicen eso, si no tendría motivación no estaría aquí". "Hemos tenido malas carreras, pero la única solución es mejorar y llegar a donde queremos estar", finalizó.