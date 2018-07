Mattiacci: "Ser jefe de Ferrari no es un trabajo, es una misión"

Marco Mattiacci ya ha tomado las riendas del equipo Ferrari en China. Tras el adiós de Stefano Domenicali, el italiano ha afrontado sus primeros Libres y su primera rueda de prensa de jefes de equipo y lo cierto es que ha llegado con paso firme al menos en sus convicciones para llevar a los de Maranello a lo más alto de la Fórmula 1.

El italiano fue sincero cuando recibió la llamada de Ferrari para hacerse cargo del equipo: "Pensé que era una broma. Esto no es un trabajo, es una misión. Creo que tenemos mucha historia, mucho pedigrí. Es un equiop único, un orgullo que es impresionante, y vamos a reaccionar. No nos vamos a rendir, nuestro objetivo es reducir todo lo que podamos la diferencia con Mercedes".

Mattiacci además aprovechó para alabar a Alonso: "Es el mejor piloto de la parrilla y sé que quiere ganar un Mundial con Ferrari, como todos los pilotos. Tanto él como Raikkonen van a tener una persona humilde que les va a escuchar y vamos a luchar al 150 % para ser unos facilitadores. Todo lo que sea necesario hacer, lo haremos".

Mucho se ha hablado de la inexperiencia del nuevo jefe de Ferrari en la competición del motor, algo a lo que quiso referirse: "Todos ustedes conocen el automovilismo mejor que yo y saben que hay muchas variables que pueden influir en una vuelta, en una carrera o en un campeonato. Me encantan las carreras, yo mismo conduzo en mi tiempo libre y he asistido a tres 24 Horas de Daytona. No es la F1, pero me gusta el automovilismo y los desafíos".

El jefe de la 'Scuderia' habló sobre sus intenciones para con el equipo: "Es pronto para hablar de una reestructuración en Ferrari. De salir al mercado en busca de personal sería con la idea de no hacerlo sólo por ir de compras, sino pensando que si encontramos a alguien es porque añadirá un gran valor añadido al que es uno de los mejores equipos que hay de F1".