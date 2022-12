Button: "Las cosas nunca se calman en la Fórmula 1 y afrontaremos otro reto"

El piloto inglés Jenson Button (McLaren) ha apuntado que en el Gran Premio de Baréin del próximo fin de semana afrontarán "otro reto" con la "primera carrera nocturna" de esta cita en su décimo aniversario, en un circuito de Sakhir que le "encanta" pese a las dificultades que entraña.

"Hemos conseguido puntos útiles en las dos primeras carreras, que es el objetivo que nos habíamos planteado el objetivo para las cuatro primeras citas (Australia, Malasia, Bahréin y China), y espero que podamos conseguir algunos puntos más este fin de semana", deseó Button en declaraciones facilitadas por su equipo.

El británico apuntó que "las cosas nunca se calman en la Fórmula 1" y que en Baréin afrontarán "otro reto" con "la primera carrera nocturna del circuito". "Será interesante ver qué tipo de carrera tenemos bajo la luz artificial", apuntó Button, que cumplirá una cifra redonda de carreras este fin de semana.

"Gané esta carrera en 2009, he tenido un montón de buenas actuaciones aquí y me encanta el desafío que supone el circuito. Aquí siempre sientes que puede dar un poco más de ti mismo y del coche. La carrera del domingo será mi 250 Gran Premio y eso es una locura: me parece que fue ayer cuando estaba celebrando el 200 con una victoria en Hungría 2011", rememoró.