APAGA EL FUEGO CON UN EXTINTOR

Fernando Alonso no ha podido terminar los entrenamientos Libres 2 del Gran Premio de Brasil porque el motor de su Ferrari ha reventado. La unidad de potencia estaba al límite de su kilometraje y no se iba a montar durante el resto de fin de semana. El español, que apagó el fuego con un extintor, no recibe penalización.