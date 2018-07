Gené: "Espero que Eau Rouge no se dé a fondo para que sea un mayor desafío"

Las vacaciones se han terminado y la vuelta al tajo ya es una realidad. Bélgica será la primera carrera tras el parón estival y en Ferrari se ponen las pilas para ser uno de los equipos que puedan hacer a fondo la mítica curva de Eau Rouge. Eso sí, Marc Gené ha confirmado lo que muchos pensaban, y es que la evolución del F14 t está parada.



Las dudas estriban en cómo irá el monolaza en dos de los tres sectores: "El dearrollo del coche de 2014 está parado, aunque si se encuentra alguna mejora se usará. Todos los equipos usan alerones diferentes. Iremos bien en el segundo sector, la duda es el tecero y quizá el primero. La larga subida y Eau Rouge será clave para ver lo rápidos que son los Mercedes".



Para el probador de Ferrari será clave Eau Rouge: "Cambia mucho todo. En la época de los V10 Eau Rouge no se hacía fondo, pero con los V8 sí. Ahora no lo sé, habrá que ver la cámara subjetiva. En el simulador hay equipos que lo hacen a foto y otros que no. Espero que no sea a fondo, y si lo es que no sea sencillo. Eso es un mayor desafío. Eso sí, sería absurdo jugársela en carrera".