Alonso termina tercero en un doblete de Mercedes en los Libres 1 de Bélgica

El verano ya ha pasado a la historia en lo que a vacaciones estivales en la F1 se refiere. Todos han vuelto al trabajo para correr en una pista que desprende aroma a leyenda como es Spa, y en un país como es Bélgica que cada año da la bienvenida a la competición con alegría y júbilo. Los Libres 1 han llegado a su fin y la vida sigue pintándose en plata. Nico Rosberg y Lewis Hamilton han sido los mejores, seguidos de Fernando Alonso.

El asturiano, con un F14 T en el que las evoluciones brillarán por su ausencia a partir de ahora, quiere volver a degustar el dulce aroma del podio y empezar la segunda parte de la temporada de la misma forma que terminó la primera en Hungría. A pesar de algún problema que ha tenido durante la sesión, al final ha terminado a poco más de dos décimas del Mercedes de Rosberg.

Y eso, aunque sean simplemente los primeros 90 minutos de sesión, es siempre positivo y bienvenido. Una pena que Kimi Raikkonen no haya podido seguir la estela de su compañero. El finlandés ha sido quinto sí, pero a una distancia de un segundo con respecto a Fernando. Muchas diferencias entre el tercero y el quinto, y es que Red Bull no ha dado muchas señales de su gran nivel.

Red Bull falla y Mercedes sigue en su Liga

Sebastian Vettel ni pudo completar la sesión por diversos problemas. Y Daniel Ricciardo, número 1 de los austriacos en multitud de pruebas, ha entrado por los pelos entre los diez primeros. Pero, como suele pasar en estos Libres 1, esto es solo para hacer pruebas y poco tendrá que ver este resultado con el que se podrá tener tras la clasificación.



Eso sí, a Mercedes le da lo mismo Libres que clasificación. Es ver el asfalto y empezar a correr, aunque no lo necesiten ellos corren y corren para ganar su lucha particular aunque estén entrenando. Aunque supuestamente estén entrenando, porque ellos ni necesitan entrenar. Todo sigue igual tras el parón estival, y Rosberg y Hamilton han dominado en Spa.



Se están jugando el Mundial, y todo aviso que manden a su compañero y rival en este 2014. La primera batalla ha caído del lado de Nico Rosberg, actual líder del campeonato, pero no podrá relajarse mucho, porque la diferencia con respecto a Lewis ha sido de menos de una décima. Un suspirito, vaya.



Adiós oficial de las vacaciones

Eau Rouge dictará setencia, pero lo hará en clasificación y en carrera. Ahora toca afilar las armas para estar más que preparados de cara a la primera prueba tras las vacaciones estivales. La playita es historia, el asfalto reserva la gloria al más rápido sobre Spa.