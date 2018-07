Massa consigue la pole en Austria y termina con el imperio Mercedes

Y Williams se dejó de 'casis'. Se dejó de sólo mostrar su tremendo potencial sólo en Libres o en algunas vueltas de cada carrera. Porque sí, porque ha sido Massa, ha sido Felipe Massa, el que ha terminado con el imperio Mercedes en clasificación. Pole para el brasileño en el GP de Austria y alegría doble para su equipo, porque justo tras él estará en parrilla Valtteri Bottas en una primera línea que nadie habría imaginado en marzo.

Pero en junio ha sido posible. En junio, en Austria, Mercedes se ha dejado la pole. Mercedes ha dejado de dominar el día en el que cual martillo golpeaba sí o sí a los equipos rivales. Esta vez no ha sido así, esta vez han encontrado rival. Esta vez han sido otros los protagonistas, protagonistas positivos, de una jornada clasificatoria. Y es que ya lo venían avisando desde Canadá, y esta vez no han dejado escapar la oportunidad.

No ha perdido Massa la opción de celebrar de nuevo una pole, pole que no conseguía desde hace años y para la que ha pasado de todo. Desde hace seis años, desde Brasil 2008, desde esa carrera en la que perdió un Mundial que tenía ganado en la última vuelta, no salía desde lo más alto. Ahora ya no será Interlagos sino Red Bull Ring la última pole del brasileño.

Error garrafal de Hamilton

Increíble el ex de Ferrari. Increíble el Williams. Increíble ver cómo bajaba Bottas de 1:09.00, algo que sólo parecía posible para Mercedes, y más increíble fue ver cómo a falta de pocos segundos y con Lewis Hamilton rodando por la tierra austriaca era Felipe Massa el que batía a su compañero y el que provocaba toda una revolución británica en Spielberg.

A saber qué habría pasado de no haber fallado Hamilton en su último giro. A saber si él o Rosberg hubieran podido batir a Massa y a Bottas. Pero de eso no se vive, de 'y si...' no se logran los éxitos, y ellos, en Austria, en la clasificación de Austria, no lo han logrado. Son los mejores, hasta el momento claro, pero ser mejor no significa siempre ganar. Ya cayeron en Canadá, y en el Red Bull Ring volvió a pasar por los errores de pilojate de Lewis.

Bandera amarilla provocó el campeón del mundo cuando se disponía a asaltar la pole. Se salió, directamente, de pista. Bloqueo típico de Lewis sobre el asfalto justo cuando Rosberg rodaba tras él. Enterito se comió Nico el fallo de su compañero, un Nico que había sido el mejor de la Q2 pero que notaba excesivamente cerca el aliento de unos Williams que terminaron por ganarles la partida.

Batacazo de Vettel ante un gran Alonso

¿Y dónde andaba Vettel? Pues Seb ni pudo luchar por la pole tras una segunda ronda clasificatoria para olvidar. Otra vez cayó ante su compañero, otra vez Daniel Ricciardo superó a un tetracampeón al que le está costando y mucho todo esto de 2014. Y es que, en la casa de Red Bull, el RB10 ha dado un paso hacia atrás... y el Ferrari hacia adelante.

Al menos con Alonso a los mandos. Quizá por el frío, o porque realmente las mejoras funcionan, pero el F14 T ha estado bien, por fin, durante un sábado. Esta vez no ha sido eso de perfectos en los Libres y notables en clasificación. Esta vez ha sido sobresaliente en los Libres y también en clasificación. Fernando sale cuarto, en gran parte también por el fallo de Hamilton que impidió a Lewis mejorar, pero así ha pasado y con eso y con su gran actuación estará muy cerca de arriba.

Siempre ha estado cerca de los de arriba durante todo el fin de semana. Incluso pudo, por fin, guardarse un juego de superblandas en una Q1 que bordó en su primer giro. Lo tenía todo medido, y salvo un pequeño susto en Q2, el manejo que hizo del volante de su Ferrari fue colosal. Raikkonen no pudo, no puede decir lo mismo. Tras el Toro Rosso de un inmenso Kvyat, en la octava plaza, será desde donde salga el finlandés.

Massa, pole por 'sorpresa'

Así que así ha sido todo. Así ha sido como ha terminado Felipe Massa con la superioridad de Mercedes durante la jornada de sábados. Por 'sorpresa' o por casi sorpresa más bien, porque el Williams va impresionante sobre Austria y han aprovechado el error de su rival para dar un paso adelante. Se prevé fiesta en el box de la escudería británica. Queda la carrera, pero que les quiten 'lo bailao'.