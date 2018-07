Rosberg: "La clasificación es buena, pero podría ser mejor"

Nico Rosberg saldrá en el Gran Premio de Australia en la tercera posición, por detrás de Hamilton y Ricciardo. El piloto alemán de Mercedes se mostró dubitativo sobre los resultados del equipo en pista, aunque cree que fueron buenos.

"No estoy absolutamente seguro de lo que hacían los demás, pero no lo hemos hecho del todo bien. No sé si hemos hecho muchas cosas mal. Con todo y con eso, la clasificación es buena, aunque podría ser mejor", analizó Rosberg.

Sobre las posibilidades en carrera, el alemán señaló que "tenemos buen ritmo de carrera" y que el desarrollo de la carrera va a ser diferente a todo lo que se ha visto durante el fin de semana.

"Mañana va a ser una historia completamente distinta. No vamos a saber qué va a pasar. Hay una pequeña opción de que haya lluvia. Melbourne es el circuito más difícil en cuanto a consumo de combustible. Es todo un reto", apuntó.