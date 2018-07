Vettel y Hamilton abandonan en Australia al inicio de la carrera

Sebastian Vettel y Lewis Hamilton apenas han durado cinco vueltas en el Gran Premio de Australia con el que ha arrancado el Mundial de Fórmula 1. Tanto el tetracampeón del mundo como el piloto británico, que salía desde la pole, tuvieron que abandonar la primera carrera del campeonato por problemas mecánicos.



La salida estuvo protagonizada por el accidente que provocó el japonés Kamui Kobayashi en la primera curva del trazado de Albert Park. La maniobra del piloto de Caterham se llevó por delante a Felipe Massa e hizo añicos el estreno del piloto paulista con Williams.



Poco después, en la cuarta vuelta, se produjo el abandono de Lewis Hamilton, el gran favorito para la victoria tras conseguir la pole. Un problema mecánico le impedía continuar en carrera y desde boxes le pidieron que se retirara.



Un giro después era Sebastian Vettel quien se retiraba. El motor de su Red Bull no tenía potencia y el tetracampeón tuvo que retirarse en la quinta vuelta. "No podemos hacer nada. El motor no tenía potencia y no puedo hacer mucho. Hay que seguir mirando hacia delante. Es muy decepcionante. Va a ser un año muy largo", apunta.