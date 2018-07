Raikkonen: "Me voy de Lotus porque no estaba cobrando mi sueldo, es lamentable"

Kimi Raikkonen ha sido el protagonista absoluto de la rueda de prensa de la FIA del Gran Premio de Singapur. El finlandés no se ha escondido y ha reconocido que el aspecto económico fue clave para fichar por Ferrari: "Las razones por las que dejé Lotus son puramente económicas. No he recibido todo mi sueldo y es lamentable". 'Iceman' ha ido al grano.

El finlandés también ha reconocido que es muy feliz de volver a la 'Scuderia': "Conozco a Ferrari, no va a ser difícil adaptarme. Tuve un buen tiempo antes y estoy seguro de que tendré una buena etapa otra vez". Raikkonen no ha escatimado elogios para el 'Cavallino Rampante'.

Sobre su relación con Alonso

'Iceman' no ha esquivado tampoco la pregunta más caliente de la rueda de prensa: su futura relación con Fernando. "No veo razones para que tenga problemas con Alonso. Si pasa algo, lo hablaremos. No es como cuando teníamos 20 años. Igual me equivoco pero estoy bastante seguro, irá bien", ha dicho el finés.