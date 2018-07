Hamilton: "Ocuparé con orgullo la segunda posición en parrilla"

Lewis Hamilton ha completado el doblete de Mercedes en la clasificación de Mónaco al ser el segundo más rápido por delante de Sebastian Vettel y por detrás de Nico Rosberg. El britanico está feliz con el resultado conseguido durante la jornada.

Y es que el campeón del mundo no era muy optimista: "Este fin de semana ha sido especialmente difícil. Por eso estoy feliz, tengo que ocupar esta segunda posición de la parrilla con orgullo". He estado luchando todo el fin de semana, he tenido muchos problemas con el coche y así es difícil marcar diferencias".