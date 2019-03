Alonso: "La victoria está al alcance de nuestra mano"

Cómo ha cambiado el discurso de Alonso con respecto a la temporada pasada. Si en 2012 el asturiano pensaba que el podio era el objetivo, o un milagro, dependiendo de cuál fuese su puesto de salida en parrilla, en este 2013 Fernando ya piensa en las victorias gracias en gran parte al hecho de salir desde la tercera posición en el GP de Malasia.

Fernando es muy optimista en Sepang, una prueba que le trae muy buenos recuerdos al lograr allí su primer podio: "Ha sido un sábado muy bueno. Hacía mucho tiempo que no estaba en la rueda de prensa de los tres primeros. Ha sido un fantástico resultado para el equipo, con un segundo y un tercer puesto para una carrera que será complicada. La lucha por el podio y por la victoria está al alcance de nuestra mano".

Alonso se centra en el ritmo de carrera del Ferrari, que visto lo visto en Australia no debería ser problemático: "No hemos tenido demasiados problemas y visto lo visto en Melbourne no hay razón para preocuparse de cara a la carrera. Intentaré sacar los máximos puntos posibles".