Hamilton: "He pilotado como un idiota"

El equipo Mercedes ha logrado en la clasificación del GP de Italia su peor resultado de la temporada. Nico Rosberg saldrá sexto y Lewis Hamilton, con dos vueltas fallidas, lo hará desde duodécima plaza. Kimi Raikkonen también ha dado la sorpresa y partirá desde el undécima puesto.



Lewis Hamilton se salió de pista en su primer intento en la Q2 y en su última vuelta se ha encontrado a Adrian Sutil, que ha sido penalizado con tres puestos por obstaculizarle.



El británico ha sido autocrítico: "He pilotado como un idiota, es la vez que peor he conducido en mucho tiempo. No he logrado hacer una buena vuelta hoy en la Q2 y es muy decepcionante, no solo por mí, también por el equipo y solo puedo disculparme porque teníamos un coche rápido hoy. Las clasificaciones siempre son mi punto fuerte pero esta tarde no ha sido así".

"Dañé el coche en la Parabólica"

"La Q1 ha ido bien pero no he hecho un trabajo suficientemente bueno en la Q2. Me salí en la Parabólica en mi primer intento, dañé el coche y desde ese momento bajó el rendimiento. Veremos qué podemos hacer desde aquí mañana. Empujaré lo máximo posible para lograr un puesto final decente pero tenemos coches muy rápidos delante", ha dicho Hamilton.