Vettel se corona con la pole en Monza con Alonso quinto

Si en los Libres la sonrisa en Ferrari se estaba empezando a torcer, tras la clasificación ya se ha torcido totalmente. Varapalo para los de Maranello en el Gran Premio de Italia, en el Gran Premio de su casa, y duro golpe al orgullo de los italianos el que han asestado los dos Red Bull de Vettel y de Webber que saldrán primero y segundo sobre Monza. Alonso no pudo ni ser tercero ni cuarto debido a la gran actuación de Hulkenberg y a Massa.

Y es que todo se fue al traste al final. Todo se vino abajo cuando debería haber sido al revés. Después de que en Q2 Fernando fuera el único en plantar cara a Sebastian, en los diez últimos minutos la cosa cambió, la moral decayó y la ilusión de los 'tifossi' se convirtió en cruda realidad. En la cruda realidad de ver que el color rojo ya no es el que manda en la F1.

Porque Alonso lo tenía todo de cara para, al menos, salir tras los dos Red Bull. Al menos para salir tras ambos y como máximo para estar detrás de su rival por el Mundial. Porque Vettel estaba imperial sobre una pista en la que a priori debería estar menos imperial. Y estaba así por un alerón delantero mágico que de Spa a Monza les ha dado casi un segundo más de velocidad.

Ni Mercedes ni Lotus, fue Sauber

Velocidad que Fernando disimuló en Q2, pero que no pudo detener del todo. Ni usando los rebufos con Massa, rebufos que salieron horribles en Q3. Primero por el orden de los pilotos y segundo porque Felipe estaba lejísimos del asturiano como para poder aprovechar la estela del brasileño. Y entra unas cosas y otras, al final Alonso salió por detrás de los dos Red Bull... y de otros dos más.

Y no. No fueron ni un Mercedes ni un Lotus. Primero porque uno de los dos Mercedes no estaba en liza, y ese era el Mercedes de un Hamilton que no pasó el corte de Q2. Y segundo porque ninguno de los dos Lotus estuvo entre los diez más rápidos de Monza. Kimi Raikkonen, entre los rumores de su fichaje por Ferrari, no tuvo una destacada actuación en Italia.

Así que a falta de Mercedes y de Lotus, el que se 'coló' en el estadio de Ferrari fue el Sauber de Nico Hulkenberg. Un Hulkenberg que saldrá tercero y que fue de tapado para terminar siendo una realidad con un monoplaza que, cosas de la vida, lleva motor Ferrari. Para ser tercer con un monoplaza con el que Esteban Gutiérrez fue incapaz de superar la Q1.

Primer combate perdido

Decepción en los 'tifossi' y caras largas en la 'Scuderia' ante una oportunidad, ante un Gran Premio clave para ellos. Ante una carrera a la que en principio optaban con claridad a la victoria y a la que antes de su comienzo ya han empezado perdiendo. Porque la pole, en el templo de velocidad, es fundamental. Y la pole es para Vettel, rival de Alonso para el Mundial 2013.