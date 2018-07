Fernando Alonso: "Quien esté decepcionado tiene un problema de visión"

Alonso estaba contento en Monza: "La clasificación ha ido bien respecto a las últimas cronos. Salir quintos está muy bien. Fue un buen sábado donde el coche volvió a ser competitivo y estamos luchando con los mejores; en las últimas carreras estábamos muy atrás".

"Lógicamente, no podemos competir en este circuito con Red Bull porque ha ido muy bien todo el fin de semana. La carrera es mañana y salimos en una buena posición", ha dicho Alonso tras quedar quinto en Monza.

A Fernando se le han colado delante Vettel, Webber, Hulkenberg y Massa: "Hay dos coches que hacen primero y segundo en todas las sesiones. Quien ahora esté decepcionado con la crono es que ha tenido un problema durante todo el fin de semana de visión".



"Hulkenberg ha sorprendido y hemos estado cerca de Felipe. Mañana intentaremos acabar delante de Vettel, aunque parece difícil. Si no se nos van en la primera parte de carrera veremos qué pasa. Además hay previsión de alguna tormenta para la tarde y hay que estar preparados porque va a ser complicado", señala.



Problema en el rebufo con Massa

Fernando ha explicado el rebufo fallido de la Q3 con Massa: "En la Q3 se nos metió Ricciardo en medio y cuando me dejó pasar no teníamos la distancia que habíamos planeado".