Alonso logra el segundo mejor crono en los Libres 3 de Monza con Vettel primero

Se acabaron las pruebas en Monza. Se terminaron los ensayos sobre el asfalto del GP de Italia. Y el final del testeo de monoplazas de cara a la cita en el templo de velocidad no puede dejar una sonrisa más grande en Red Bull, porque los austriacos, en un Gran Premio que a priori no les debería beneficiar, han logrado colocar primero a Sebastian Vettel con un 1:24.360 pero Fernando Alonso ha sido segundo y ha cercado al germano.

Y es que el F138 del asturiano no va mal... aunque no vaya tan bien como a aquel como al que debe batir. Después de unos Libres 2 algo complicados, los rebufos han sido protagonistas en el mismo sitio en el que ya lo fueron el añó pasado. Pero a diferencia del año pasado, en Red Bull han encontrado algo para este circuito. Han encontrado un alerón delantero mágico que hace que vuelen incluso donde no deberían volar tanto.

Porque están en otra dimensión. Porque si Fernando se colocaba segundo con el sistema de rebufos, y luego mejoraba y se acercaba a Sebastian llegando incluso a poder ponerle cerco en un giro en el que sólo una bandera amarilla impidió ver el mejor ritmo del Ferrari de Alonso, luego llegaba Vettel y en dos vueltas, con unos neumáticos algo ya desgastados, mejoraba sus tiempos para ponerse a seis décimas del bicampeón del mundo.

Igualdad con goma blanda

Seis décimas con el neumático duro. Con el blando la igualdad ha sido máxima. Calcando tiempos tanto uno como otro sector a sector y con una leve diferencia de un par de décimas en el paso por línea de meta. Y es que con estas gomas Alonso ha estado más cerca de lo que se esperaba de Sebastian Vettel en una lucha contra el crono que ha dejado una buena sensación en Maranello.

Y toda esta pelea mientras los rumores de una posible llegada, o de una posible vuelta, de Kimi Raikkonen a Ferrari van cobrando cada vez más fuerza, llegando incluso a especularse con que el finlandés ya ha firmado con el equipo con quien ganó un Mundial. Pero en este Mundial está en Lotus, un Lotus que sigue siendo el gran rival de la 'Scuderia' de cara a clasificación y que en manos de Kimi ha sido décimo en Libres 3.

Incógnita Mercedes

Mientras, McLaren mejorando y Mercedes... a lo suyo. Los primeros con Sergio Pérez y Jenson Button pidiendo sitio en la recta final del campeonato; los segundos con Rosberg casi sin rodar y con Hamilton pensando en la clasificación. Como suelen hacer. Como están acostumbrados. Porque Lewis ha sido cuarto a casi cuatro décimas de Vettel, pero esas cuatro décimas por detrás del alemán a saber si son cuatro por delante en clasificación.

Un misterio será la clasificación italiana, y más viendo lo sucedido en este último ensayo. Ni Vettel parece tan superior, ni en Ferrari tienen tantos motivos para la tristeza... y a saber qué pasará con Mercedes. Todos contra todos para una lucha por la pole que de nuevo será impredecible... y más impredecible será si aparece una bandera amarilla como la que ha provocado Di Resta en los Libres 3.