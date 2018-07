Grosjean: "No pensé jamás en hacer podio"

Una buena estrategia y una pizca de confianza ha reportado a Romain Grosjean un podio al término del Gran Premio de India que ni el propio piloto podía esperar al principio de la carrera.

"No pensé jamás en hacer podio. No habría apostado ni un duro por mí. Hemos hecho una estrategia muy valiente y no por lo seguro. Es increíble hacer podio", manifestó el piloto de Lotus Renault.

Grosjean ha valorado que la carrera "ha ido muy bien" y que "ha sido complicado ir gestionando y no sabíamos qué pasaría con los neumáticos".

También ha entrado a comentar el pequeño pique que ha tenido Kimi Raikkonen en las tres últimas vueltas del Gran Premio de India, al que tildó de "loco" en una conversación de radio de equipo. "Raikkonen estaba en una situación complicada. Sabía que tenía que tener cuidado por el motor. No quería perder tiempo pero bueno, los puntos que hemos logrado son buenos para el equipo y tenemos un coche muy sólido", apuntó.