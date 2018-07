Vettel: "No fuimos lo suficientemente rápidos"

Varapalo para Vettel en Hungría, al menos en la jornada de sábado de Hungría. El alemán ha caído en el duelo por la pole en favor de un Lewis Hamilton que vuelve a sumar otra primera plaza en la parrilla de un Gran Premio.

Sebastian sabe que les faltó velocidad: "La verdad es que no he perdido por mucho. Lewis ha hecho un muy buen trabajo. En la segunda vuelta lanzada he perdido algo en el sector intermedio, con muchas curvas. Fui muy agresivo pero es una estupidez decir lo que debimos haber hecho. No fuimos lo suficientemente rápidos".

El alemán quiso felicitar a su rival: "Mercedes ha tenido un muy buen ritmo de clasificación y debemos ser justos y respetar el resultado. Me habría gustado ser más rápidos y lograr la pole, pero tenemos un buen ritmo y un buen coche para la carrera. Es una pena que Webber no haya tenido KERS, no ha estado en condiciones de intentar salir arriba".