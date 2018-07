Sainz: "Sé que en Red Bull están muy contentos conmigo"

Carlos Sainz Jr. sigue en su paso para subirse algún día a un monoplaza de F1. Después de hacerse un sitio en la GP3, el piloto español logró participar con Toro Rosso y con Red Bull en los test de jóvenes pilotos de Silverstone y además de hacerlo lo hizo con muy buena nota.

El hijo del mítico piloto de rallys sabe que ha hecho unas buenas pruebas, pero mantiene la calma: "Estoy contento conmigo mismo porque los test fueron bien y sé que en Red Bull están contentos. Había que dar buena impresión y lo logramos. La Fórmula 1 está muy lejos, ahora estoy en la GP3 y soy muy joven. Ojalá llegue esa oportunidad pero no tengo prisa. Por muy bien que hayan ido los test todavía queda".

Sainz probó con un Toro Rosso y con un Red Bull, pero el español no sabría decir cuáles son las diferencias entre ambos monoplazas: "Es muy complicado decir algo sobre las diferencias entre el Toro Rosso y el Red Bull. Son pequeños detalles que marcan la distancia y que dan medio segundo. Ricciardo fue muy bien en Silverstone, pero el RB9 es un poco más estable".

A pesar de los resultados en los test, Sainz no se ve en un futuro próximo en la F1: "En enero no me esperaba para nada poder subirme este año a un F1. Cuando me lo dijeron no me lo creía, o no me lo quería creer porque me parecía imposible. Fue una sorpresa que pude aprovechar".