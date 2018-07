Hamilton: "Estoy sorprendido, pensé que Vettel haría la pole"

Lewis Hamilton ha logrado algo que viendo cómo fueron los Libres de Hungría parecía impensable. El británico ha vuelto a colocar al Mercedes en la pole de un Gran Premio y lo ha hecho además por delante de un Vettel que por momento parecía ser insuperable.

Hasta el propio Lewis lo reconoció: "Me ha sorprendido hacer la pole, esperaba que la lograra Sebastian. Mi vuelta no me ha dado grandes sensaciones. Estoy muy sorprendido por ser el hombre de la pole. Pensé que había habido un fallo por su parte. Todo depende de esas mejoras que hemos introducido el fin de semana".

Hamilton sabe que la carrera será una complicada prueba: "Claramente la pole ayuda. Es muy complicado poder adelantar, es una larga salida hasta la primera curva y hay que mantener la posición, pero será un problema mantener los neumáticos en estas condiciones. Es un gran reto este circuito, especialmente por las temperaturas".