Vettel lidera los Libres 1 de Hungría con Alonso en cuarto lugar

Comienza el GP de Hungría. Comienza el último Gran Premio antes del parón estival, antes de las tres semanas de descanso que tendrá la F1 para reponer fuerzas y para mirar al futuro y al final de una temporada que promete emociones. El pistoletazo de salida a la prueba de Hungaroring ha deparado unos Libres 1 en los que Vettel ha sido el más rápido con un 1:22.723 seguido de Webber y de Raikkonen. Alonso ha sido cuarto.

Pero este Gran Premio le puede venir bien a Fernando. Le puede venir que ni pintado al asturiano y al F138. Y le puede venir así porque la temperatura en Hungría, en la pista de Hungría, si parece ser más alta que en Inglaterra y que en Alemania. Parece que aquí el Ferrari sí está donde debe estar, luchando con Lotus, Red Bull y Mercedes y no con Toro Rosso y Force India.

Alonso ha estado copando los primeros puestos de tiempos desde su primera vuelta cronometrada hasta el momento en que la bandera a cuadros se izó sobre el trazado húngaro. No hubo demasiados problemas para él, y para que, esta vez sí, dejará atrás a los que debe dejar atrás y pudiera pelear con quien debe pelear.

Con los Lotus, en primer lugar. Con Kimi Raikkonen y con Romain Grosjean. Al finlandés no pudo superarle; al galo sí. Parece que en esta ocasión son los coches negro y oro los que, al igual que la 'Scudería' se están aprovechando de su menor desgaste de neumáticos y están relegando a una Mercedes que no ha estado tan lucida como en otras ocasiones.

No como Red Bull, que sigue a lo suyo. Que suma y sigue, que ha 'celebrado' la vuelta de la F1 a Austria para la temporada que viene con un Sebastian Vettel que se dirige directo hacia el tetracampeonato. No solo ya por su ventaja, sino también porque no parece que dicha ventaja vaya a poder reducirse así porque sí de mantenerse el nivel del alemán y de la escudería de las bebidas energéticas.

Y detrás de Seb, Mark Webber. Ejerciendo de escudero, al menos cuando no se trata de competir en pista. El australiano ha sido el segundo en discordia... en mucha discordia. Más de dos décimas de diferencia entre los dos pilotos, entre los dos pilotos que llevan el mismo coche en el mismo circuito. Entre dos de los tres hombres que han superado a Alonso que hasta su tiempo y el de Kimi era el más rápido de la sesión.

Como también lo han llegado a ser los McLaren. Leve recuperación se divisa en las balas de plata después de estas dos semanas de descanso que ha habido entre Alemania y Hungría. Muy leve eso sí, porque Button, a pesar de ser sexto, ha marcado un crono que ha estado a más de seis décimas de Vettel.

Con todo, todavía es pronto para sacar alguna que otra conclusión de esta primera toma de contacto con Hungría. Una primera toma de contacto que sí, que ha dejado a Alonso cuarto, pero a Massa 15º. Una sesión que ha dejado a Vettel como el más rápido y a Red Bull como dominadora, otra vez, de unos entrenamientos oficiales.