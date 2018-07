Sergio Pérez: "Es una situación muy difícil para mi futuro"

Sergio Pérez ha hablado en la rueda de prensa de la FIA de EEUU sobre su marcha de McLaren: "No es un secreto mi marcha. Una situación muy difícil para mi futuro. McLaren es un gran equipo, les deseo lo mejor. Ha sido una temporada muy difícil. No es lo que ni yo ni McLaren esperábamos. No hemos tenido un coche muy competitivo esta temporada. McLaren ha dedidio seguir otra ruta. Tengo solo 23 años y espero conseguir un buen asiento".

"Después de un año decepcionante en McLaren, tenían que hacer algunos cambios. Y me cambiaron a mí"

Sobre su futuro en F1: "Es muy difícil, sé que hay algunas opciones. Quiero estar en F1, pero no estar por estar. Estoy confiado de que algo positivo pasará. Llevó tres años en F1, uno en McLaren muy complicado, y he aprendido mucho. Soy un buen piloto y he logrado cosas buenas".

"Ha sido un año difícil. Dentro del equipo todos sabemos la presión que teníamos. Después de un año decepcionante en McLaren, tenían que hacer algunos cambios. Y me cambiaron a mí", lamenta el piloto mexicano.

"Algo ha pasado en las últimas semanas"

Pérez asevera que la situación ha sido precipitada: "Ha sido una decisión muy tardía del equipo, me enteré un par de días antes, un shock para mí. Iba a estar en el equipo, pero algo ha pasado en las últimas semanas que me ha dejado en una situación muy difícil ahora".