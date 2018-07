Alonso: "Contentos de salir cerca de Mercedes"

"Contentos de salir cerca de Mercedes. Felipe sale junto a Rosberg y yo junto a Hamilton. Ha sido una buena crono, pero el fin de semana ha sido muy complicado con mucha falta de ritmo. Era importante hacer buena posición de parrilla porque en carrera mejoramos", ha dicho Alonso tras quedar sexto en la clasificación del GP de EEUU.

"Lo más importante es que los neumáticos funcionen"

"Aquí salir en el lado par es bastante malo. Fue aquí donde el equipo decidió modificar lo de la caja de cambios a Felipe para salir los dos por la parte limpia. Tenemos que intentar acabar por delante de Mercedes", reflexiona el asturiano.

La temperatura les puede beneficiar: "No nos encontrábamos muy bien en los dos primeros Libres con el coche. Algunas cosas que probamos tampoco fueron demasiado bien. En la crono volvimos a la mitad, no creo que hayamos dado con la tecla. Lo más importante es que los neumáticos funcionen. El coche es casi el mismo que en India, allí íbamos bien y aquí no. A ver si la temperatura nos ayuda".

"Por la noche tenía algún dolor"

Sobre su estado de forma: "Estoy bien con las cervicales. Por la noche tenía algún dolor y por la mañana también, pero cuando estás en activo no suele haber problemas. Así que en carrera perfecto".