Hamilton: "Tenemos que mejorar en clasificación en el GP de Corea"

Lewis Hamilton, tercero en el Mundial, aseguró que su equipo tiene que "mejorar en clasificación" en el Gran Premio de Corea que se disputa este fin de semana.



"Tenemos que mejorar en clasificación en el Gran Premio de Corea para tener las mejores posibilidades en carrera, espero que tengamos un buen fin de semana", asevera Hamilton.



La racha del piloto británico en las clasificaciones de esta temporada, con cinco poles, se ha visto truncada por el líder, el alemán Sebastian Vettel, en los últimos Grandes Premios, en los que dominó tanto la vuelta cronometrada como la carrera.



"He tenido algunos buenos resultados en este circuito en los últimos tres años y disfruto este trazado. Es una buena pista con zonas en las que se puede atacar para adelantar que se convierte en un gran desafío para los pilotos", describió Hamilton.



Rosberg: "Me gusta Yeongam"

Su compañero en la escudería Mercedes, el piloto alemán Nico Rosberg, sexto en la clasificación mundial de pilotos, también se mostró encantado con el recorrido el Circuito Internacional de Corea.



"Me gusta mucho el trazado. Es una buena combinación de largas rectas y curvas de herradura ideales para adelantar. También hay una zona muy rápida con muchas curvas seguidas al final que la hacen un gran desafío para la conducción", explicó.



Rosberg espera un "buen resultado de equipo" para mejorar su posición en el campeonato, en el que luchan por la segunda posición del Mundial de Constructores con Ferrari, que les aventaja en apenas siete puntos.