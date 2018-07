Alonso: "Quizá en Corea no hemos estado en nuestra posición habitual"

Fernando Alonso ha terminado sexto en el GP de Corea. El asturiano no ha podido hacer podio en gran parte por una salida errática en la que se encontró con un trompo de Felipe Massa y sobre todo a un Nico Hulkenberg imperial que no se ha dejado adelantar ni por él ni por nadie y que fue un muro para todos.

El asturiano sabe que este Gran Premio no iba a ser el suyo: "La verdad es que el viernes vimos que degradábamos más que nuestros rivales. No sólo era problema de prestación pura el sábado y en carrera no hemos tenido ritmo. Tuvimos a Hulkenberg 55 vueltas por delante y no podíamos con él ni en recta ni en las curvas. Media sorpresa porque el viernes ya veíamos esto".

Y es que Hulkenberg fue imposible de adelantar: "Es frustrante cuando vas un poco más rápido pero sí lo suficiente como para pelear con los Mercedes. Luego le tocó a Hamilton estar detrás de Hulkenberg. Parecía que estábamos al lado pero luego se iba. No tuvo ni un error y se mereció estar delante de nosotros".

Sobre lo que puede pasar en Suzuka, donde puede perder toda opción matemática de hacerse con el Mundial, Alonso espera tener mejor ritmo: "Ojalá tengamos un ritmo mejor en Japón. Quizá en Corea hemos quedado detrás de nuestra posición habitual. No digo que estemos para ganar pero ojalá que en Suzuka estemos en opción de estar en el podio. Sabemos que las cinco carreras que faltan no van a cambiar y serán duras".

Respecto a las declaraciones de Paul Hembery, Fernando es tajante: "No hay polémica. Nosotros hablamos con hechos y Pirelli con palabras. Todo el mundo lo ve. Son neumáticos que no duran ni una vuelta, pero somos nosotros los que no nos hemos hecho a estas gomas de 2012 que tan bien les han venido a otros equipos. Hembery se equivocó y es de agradecérselo. Con la temporada que llevan encima ya sólo falta que hablasen".