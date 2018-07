Alonso: "La lluvia podría ser una buena opción"

Con Red Bull y con Mercedes en otra dimensión, Fernando Alonso logró el máximo premio posible en la clasificación del GP de Corea. El asturiano arrancará la carrera de Yeongam desde la quinta plaza debido a que Romain Grosjean hizo una vuelta perfecta en Q3 y a que Mark Webber tiene una penalización de diez puestos.

Alonso sabe que no podía hacer más: "Llevamos sextos o séptimos durante todos los libres y esperábamos una posición parecida. Ser quinto era lo máximo que podíamos hacer, no se está satisfecho porque se está lejos de la pole pero sabemos que será así porque en prestaciones estamos lejos".

Eso sí, en carrera sabe que todo puede suceder y que la lluvia puede ser un aliado: "Veremos qué pasa en carrera. Nuestro ritmo no fue del todo bueno por el tema de neumáticos. Tiramos a tope al principio de vuelta en Q3 y al final estaban ya bastante mal. Si llueve se mezclan las cartas, no sabes quién puede ir rápido y quién no. Pero quizá sea una buena opción. Los domingos mejoramos, a ver si podemos repetir".

Lo que tiene claro es que no se repetirá, al menos a priori, una salida como la de Marina Bay: "En la primera curva no creo que se pueda adelantar. No arriesgaremos. Es casi un embudo. Cuando sales bien en Singapur es magia y si perdemos el morro tiramos el campeonato. Es mejor no arriesgar ahora".

Para terminar, mandó un recado a Pirelli: "Ir a dos paradas sería lo lógico. Los neumáticos han ido bastante mal, no duran ni cinco kilómetros. Son los mismos para todos, así que hay que hacerlos durar más que nuestros rivales".