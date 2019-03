Webber sale último en China por no llevar en Q2 el litro de gasolina requerido por la FIA

Error de bulto del equipo Red Bull en la clasificación de Shanghái: Mark Webber se ha quedado fuera de la Q3: "Falta de presión de combustible. Hemos tenido que parar el coche y acabamos la clasificación antes de empezar". El australiano no ha entrado en la Q3 y asegura que se trata de un resultado "decepcionante".



"Todos estamos en el mismo barco, hay que conservar los neumáticos y no cometer errores. Ha sido una decepción porque el coche ha ido bien en la Q1. Decepcionante, sí", se lamentaba Webber. Además, el australiano saldrá último en carrera porque no tenía el litro que la FIA requiere que se tenga en el depósito. Mark sólo tenía 150 mililitros.