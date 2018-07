Previsiones de lluvia para Libres y clasificación en Canadá

Parece que la lluvia será protagonista de nuevo esta temporada. Extraño es el Gran Premio en el que el sol no haya hecho acto de presencia durante todo el fin de semana.



De hecho, en el GP de Canadá existe una alta probabilidad de lluvia para el viernes y el sábado. Para el domingo la previsión es mejor y aunque existente, la posibilidad de lluvia para la hora de la carrera es más débil.



Los neumáticos serán clave de nuevo

El otro foco estará puesto, cómo no, sobre los neumáticos. El Gran Premio de Canadá estrena en los Libres los neumáticos experimentales preparados por Pirelli con el propósito de introducirlos en la carrera siguiente del Mundial de Fórmula 1, el 30 de junio en Gran Bretaña.



Pirelli lleva a Canadá el P Zero blanco medio y el rojo superblando, dos compuestos con un rango operativo bajo, que hace que se adapten perfectamente a las diferentes condiciones climatológicas posibles en esta pista semi-permanente, según el comunicado de la marca italiana.



"Canadá es siempre una de las carreras más impredecibles del año debido a las fuertes frenadas y las exigencias de tracción del circuito", dice Paul Hembery, director de Pirelli.



Doble zona de DRS y un punto de detección

Como ya es tónica habitual esta temporada, el circuito Gilles Villeneuve contará con dos zonas de DRS y las recupera después de que en Mónaco hubiera solo una. Sin embargo, solo habrá una zona de detección, justo a la salida de la horquilla (curva 10). La primera zona de DRS será en la larga recta tras la horquilla y la segunda en la recta principal.