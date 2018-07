Nico Rosberg logra la pole en el GP de Baréin con Alonso tercero

Y al final resultó que estaban escondidos. Al final resulta que Mercedes estaba guardándose energías en los Libres para la clasificación. Nico Rosberg ha logrado la segunda pole de su carrera deportiva en el GP de Baréin al ser el más rápido en la Q3 con un crono de 1:32.330 que ha resultado inalcanzable para Sebastian Vettel y para Fernando Alonso.

El asturiano ha ido muy, muy fuerte en la Q3. Tanto en su primer intento como en el segundo, pero en ese intento, en ese instante final, un bloqueo de neumáticos y un contravolante le han impedido estar sino en la pole en la segunda plaza de la parrilla y han provocado que tomara rumbo a su garaje sin marcar tiempo para ahorrar así algo de goma del neumático.

Nadie sabe que habría pasado de no haber cometido esos dos pequeños errores. Pero sí se sabe que Nico Rosberg ha hecho una vuelta inmensa. Una vuelta que ha vuelto a colocar al alemán de Mercedes en el centro de la rueda de prensa de los tres más rápidos de la clasificación por segunda vez en su carrera deportiva tras China 2012. Una vuelta que ha resultado ser el mejor tiempo del fin de semana y ha sido imbatible.

Ni tan siquiera Sebastian Vettel ha podido con él. Ni tampoco Lewis Hamilton. Ni Mark Webber... ni Kimi Raikkonen. No estaba muy contento el finlandés tras la clasificación, y es que a pesar de que muchas miradas estaban puestas en él al final el de Lotus no ha tenido una gran Q3. Lo contrario que Massa, que con las sanciones del británico de Mercedes y del australiano de Red Bull sale cuarto con neumático duro.

Mercedes renace en la Q2

En Q2 volvieron los Mercedes, con un Nico Rosberg que voló con el neumático medio gracias a un tiempo de 1:32.867 que le hizo superar así a Mark Webber y a Fernando Alonso, que protagonizó la curiosidad de la ronda clasificatoria al hacer un crono cinco décimas más lento que el obtenido en la Q1 con el neumático duro.

Y es que este compuesto no está resultando particularmente rápido en Sakhir, o al menos no está siendo tan rápido para unos en relación con los más duros que Pirelli ha traído para la ocasión. El asturiano es el ejemplo más claro pero, aunque no logró hacer el mismo registro que en los primeros 20 minutos de clasificación, fue más que suficiente para poder vivir tranquilo en los instantes finales de la Q2.

Unos instantes finales que casi dejan fuera a Kimi Raikkonen y a Jenson Button, que celebró como un Mundial el pasar a la Q3. El finlandés y el británico tuvieron que hacer una última vuelta para evitar caer antes de lo esperado. No pudieron decir lo mismo Romain Grosjean y Sergio Pérez, sus compañeros en Lotus y en McLaren respectivamente, que resultaron eliminados.

Eliminados como Hulkenberg, Ricciardo, Bottas y Vergné. Y es que los Force India, de nuevo, colocaron a sus dos monoplazas en la lucha por la pole demostrando que siguen creciendo a pasos agigantados en este Mundial.

Dominio de Alonso en Q1

Alonso comenzó esta clasificación como terminó el GP de China, a lo campeón. El asturiano no tuvo ningún tipo de problema en la primera ronda clasificatoria de Baréin y sólo necesito un intento para ser el más rápido de la Q1 y para tener, con el neumático duro, el mejor tiempo de lo que se llevaba de fin de semana, superando así a un Vettel que rodaba con los medios y a Nico Rosberg.

Y es que Fernando no se andó con rodeos y realizó una vuelta espectacular para demostrar de nuevo que en este circuito la diferencia entre neumático duro y medio es entre escasa y nula dependiendo del coche y del piloto. En el caso de Vettel el usar el compuesto más blando para Sakhir fue insuficiente para batir el crono del de Ferrari.

Un puesto que está lejos, lejísimos, para los Sauber y para los Williams. Valtteri Bottas se ha quedado a las puertas de quedarse fuera de la Q2 pero Pastor Maldonado no ha logrado evitar caer en la primera criba, al igual que Esteban Gutiérrez. Junto a ellos, Charles Pic, Jules Bianchi, Max Chilton y un Van der Garde que se quejó por radio de que había algo moviéndose dentro de su monoplaza.