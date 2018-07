Vettel: "Podemos estar confiados para la carrera"

Sebastian Vettel se ha quedado con la miel en los labios en la clasificación del GP de Alemania. Con la pole ya casi en sus manos, ha visto como dicho privilegio le era arrebatado por un Lewis Hamilton que ha ido como un tiro en la Q3. Con todo, el tricampeón no se da ni mucho menos por vencido.

Porque Sebastian ve una buena mejoría en el coche: "Hemos progresado y podemos tener confianza para carrera. Hemos hecho una buena tanda larga pensando en eso y también hemos puesto al coche en primera fila. Tenemos los deberes hechos".

El alemán da las claves al hecho de no poder haber alcanzado la pole: "Ha sido una jornada muy dura y he intentado darlo todo. El coche va bien, pero he perdido algo de tiempo en el primer sector. Luego trataba de recuperarlo pero no fue suficiente".