Vettel: "No nos volvimos locos celebrando el Mundial"

Vettel, tras ganar el tetracampeonato: "Tuvimos una pequeña fiesta en el hotel el domingo, pero tampoco nos volvimos locos...". Sebastian ha desvelado cómo celebró el Mundial: "He pasado dos días en mi casa para disfrutar, estar con mi novia y tener tiempo para mí mismo".

Sobre Kimi: "Es uno de los tipos más directos que he conocido hasta ahora. Me llevo bien con él"

El alemán ha desvelado su filosofía en las carreras: "Amamos correr, apretar a los demás lo más posible y, si tenemos una oportunidad, queremos ganar". "Tenemos un buen conjunto. Necesito al equipo, y el equipo nos necesita a mí y a Webber. Pero nada nos asegura ganar...", dice Seb. Eso sí, asegura que tiene motivos para ser optimista.

"Kimi me ayudó desde que llegué"

Vettel también ha hablado sobre Kimi Raikkonen, futuro piloto de Lotus: "Enorme respeto por alguien que ama lo que está haciendo, ama el automovilismo. Es uno de los tipos más directos que he conocido hasta ahora. Me llevo bien con él. Kimi sí que habla conmigo. No sé qué hago distinto", ha bromeado. "No le gusta lo que hay fuera de la F1, pero es honesto y me ayudó desde que llegué".