Grosjean lidera los Libres 1 de Abu Dabi con Alonso duodécimo

Comienza el GP de Abu Dabi. Comienza el Gran Premio en el que Ferrari busca recuperar la segunda plaza del Mundial de constructores perdida en India a favor de Mercedes... pero si algo ha podido quedar claro en los Libres 1 es que va a tener que mirar por el retrovisor a Lotus para mantener la tercera plaza del campeonato. Romain Grosjean ha sido el más rápido con un 1:44.241 por delante de Hamilton y Vettel, con Alonso duodécimo.

Mucho tiene que evolucionar el Ferrari durante el resto del fin de semana en Abu Dabi. A pesar de que de poco, o de muy poco, sirven estos Libres 1, la distancia que separa a los coches de la 'Scuderia' de los del resto de pilotos es demasiado elevada en este comienzo en Yas Marina, sobre todo teniendo en cuenta que la lucha por la segunda plaza del Mundial de constructores sigue abierta y que los rivales están fuertes.

Al menos más fuertes que el Ferrari, un Ferrari que para esta carrera, como ha dicho Marc Gené, lleva una modificación del alerón delantero con respecto a lo visto en las últimas carreras en las que el monoplaza rojo no ha sido del todo competitivo. De momento la evolución, o la modificación, tiene que seguir avanzando porque en esta primera toma de contacto no ha sido demasiado notoria.

Mercedes y Lotus, a ritmo de Red Bull

No ha podido estar arriba Fernando en ninguna de sus vueltas cronometradas. Tras saltar a pista a falta de 40 minutos para la conclusión de la primera tanda en Abu Dabi no ha tenido al alcance a sus rivales y no se ha encontrado ni mucho menos cómodo con un Ferrari algo inestable. De momento, y en una sesión en la que no hay muchas conclusiones que sacar, Ferrari está algo atrás con respecto a Lotus y a Mercedes.

Los dos pilotos de las dos escuderías han estado por delante tanto de Alonso como de Massa, y es que los cuatro han parecido adaptar sus coches cual guante a la pista de Yas Marina. Tanto los han adaptado que Romain Grosjean y Lewis Hamilton han comandado, por delante de los dos Red Bull, la tabla de tiempos de los Libres 1.

Vettel 'pasa' de relajaciones

Y eso que los de las bebidas energéticas no han pensado en la fiesta de la semana pasada en India. No han pensado en que ya son campeones de todo, por cuarta vez consecutiva. Porque Webber busca una victoria con la que dejar la F1 con la cabeza alta, y porque Sebastian Vettel quiere ser un hombre de récord.

De récord y de esos pocos que han sumado siete victorias consecutivas en un mismo Mundial. El alemán se ha quedado extremadamente cerca de Lewis Hamilton. A 66 milésimas. A pocos metros. A una frenada o a una curva tomada de tal o de aquella forma. Y se ha quedado algo más lejos de Grosjean, a más de dos décimas.

Rara carrera la que espera en Abu Dabi. Rara prueba la primera de las tres que restan para que finalice un campeonato que ya está decidido al menos en cuanto a quién es y quiénes son los mejores. Pero quedan muchas cosas por jugarse, queda el subcampeonato, por el que luchan Alonso y Ferrari. Queda por ver si McLaren puede hacer un podio. Y queda por saber si los pilotos que están entre el sí y el no para la próxima temporada se ganan su renovación o protagonizan fichajes o sonadas ausencias para 2014.